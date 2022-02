Modena Volley, vittoria in rimonta con Trentino, iniezione di fiducia

La PerkinElmer Leo Shoes di Andrea Giani vince a Trento 3- 2 nella settima di ritorno di Superlega con una straordinaria rimonta.



Il tabellino



Itas Trentino - Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (25-23, 25-22, 19-25, 18-25, 13-15)



Itas Trentino: Kaziyski 12, Michieletto 16, Sbertoli 2, Lavia 15, Lisinac 11, Podrascanin 4, Zenger (L), D'Heer 1, Cavuto 3, Pinali 2, Sperotto 0, De Angelis (L). N.E. Alberati. All. Lorenzetti.



Leo Shoes PerkinElmer Modena: Bruno 2, Stankovic 13, Ngapeth E. 21, Abdel Aziz 27, Leal 19, Mazzone 6, Rossini (L), Sala 0, Van Garderen 0, Sanguinetti 0. N.E. Salsi, Ngapeth S., Gollini (L). All. Giani.



Durata set: 33', 29', 26', 25', 19'. Tot: 132'.



MVP – Abdel-Aziz (Leo Shoes PerkinElmer Modena)



Le formazioni



Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini.

Parte fortissimo Modena che si punta sul 5-1 con il muro di Leal e l’ace di Abdel-Aziz. Cerca Stankovic al centro Bruno Mossa De Rezende, il serbo risponde presente, 8-6. Cambia marcia l’Itas che va sul 12-13 con Michieletto. Arriva al 20-22 Trento con Modena che non molla nulla. Leal e Abdel-Aziz riportano in parità i gialli, 22-22. Piazza il break decisivo Trento che chiude il set 23-25.Nel secondo set Modena va sul 7-6 con Ngapeth. Restano avanti i gialli che vanno sul 14-11 con lo schiacciatore francese ancora protagonista. Anche in questo set è Trento che cambia marcia e mette la freccia, 19-21. L’Itas Trentino chiude 22-25 il secondo set, è 0-2.Nel terzo parziale Modena parte fortissimo, con Leal e Abdel-Aziz che martellano forte al servizio, 16-9. Modena chiude 25-19 il parziale, è 1-2. Il quarto set inizia con un punto a punto serrato, 6-6. Piazza il break la Leo Shoes PerkinElmer, 14-8. Continuano a spingere i gialli che vanno sul 19-12. Modena chiude il parziale 25-18, è tie-break.Modena vince 15-15 il set e 3-2 il match.