Modena Volley: volano gli abbonamenti, 1200 in prelazione

Si è chiusa ieri la prima fase di prelazione della campagna abbonamenti di Modena Volley per la stagione 2022/23 e la risposta del pubblico di Modena è straordinaria. Sono oltre 1200 le tessere sottoscritte dai tifosi gialloblù, un numero che riporta il PalaPanini agli anni pre covid, il Tempio, insomma, resta il Tempio ed è prontissimo ad affiancare Bruno e compagni nella stagione che avrà inizio il 2 di ottobre.'Il pubblico di Modena sta rispondendo in maniera eccezionale - commenta Giulia Gabana, Presidente di Modena Volley-, il periodo non è dei più semplici a livello globale, ma mi riempie il cuore di gioia sapere di poter contare sempre sulla nostra colonna portante, il pubblico.'Per me è la prima campagna abbonamenti vissuta da dietro le quinte - aggiunge il Vice Presidente Michele Storci-, è emozionante vedere la vicinanza e il calore di tifosi e appassionati che ho potuto toccare con mano salutando personalmente alcuni degli abbonati in fila al PalaPanini. Modena si conferma, una volta di più, la capitale della pallavolo, anche e soprattutto per il suo pubblico unico'.PRELAZIONE ABBONATI — SECONDA FASE (CAMBIO POSTO) — DAL 28 AL 2 AGOSTOIl rinnovo dell’abbonamento è riservato esclusivamente agli abbonati alla stagione 2021/22 che vorranno cambiare il posto della scorsa stagione.sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio nazionalePresso il Palapanini: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00.L’accesso avverrà dalle porte di ingresso all’atrio, uno alla volta, muniti di mascherina.Per rinnovare l’abbonamento e cambiare il proprio posto i vecchi abbonati, devono inserire il numero di Cod. Accesso sul retro della tessera abbonamento della scorsa stagione.NUOVI ABBONATI – DAL 5 AGOSTODal 5 agosto inizierà la vendita a tutti i nuovi abbonati e verranno mantenuti gli stessi prezzi della scorsa stagione. La vendita degli abbonamenti sarà sospesa al PalaPanini fino al 23 agosto incluso.Gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio nazionale.CONTATTIPer qualsiasi informazione aggiuntiva potete contattarci:via mail biglietteria@modenavolley.itvia telefono 059 4821911