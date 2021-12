Moma Winter Cup, Anderlini fa il tris ma la vittoria è di tutti

'Sembrava un miraggio, invece il sogno si è trasformato in realtà' - hanno affermato gli organizzatori l termine della serata delle finali. In un anno dove tutto poteva essere messo in gioco per il rischio di contagi si è svolta e si è chiusa ufficialmente la dodicesima edizione della Moma Winter Cup: Anderlini fa il tris in Under 14, 17 e 19, a Diavoli Powervolley l'Under 15, Cortina Express Imoco Volley San Donà vince in Under 18 e Granda Volley Cuneo in Under 16.La giornata delle Finalissime si è aperta con la Under 15 Maschile. Diavoli Powervolley salgono sul gradino più alto del podio con Bam Mercatò Cuneo. Arrivano terzi i tedeschi di TSV Grafing.Il podio della categoria Under 14 Femminile si compone così: terza classificata Volley Friends Roma, seconda classificata Cogovalle, vincitrici della Moma Winter Cup sono le ragazze dell'Anderlini Pediatrica di Davide Zaccherini.In Under 16 Femminile, porta a casa la vittoria dopo un tie break Granda Volley Cuneo, contro Mondial Corag Carpi. Terza classificata Volley Friends Roma.Per la categoria Under 19 Maschile, sono i padroni di casa della Moma Anderlini a conquistare la coppa, contro i tedeschi di TSV Grafing. Arriva terza La Cavana Del Sile Kosmos.A chiudere la manifestazione sono state le ragazze della Under 18 Femminile. Sale sul gradino più alto del podio Cortina Express Imoco Volley San Donà, seguita da Chorus Volley Bergamo e Volley Friends Roma.Dietro queste sei formazioni troviamo l'entusiasmo delle 91 squadre che per tre giorni hanno colorato ed animato tutti comuni coinvolti dalla manifestazione, con oltre 1500 giovani pallavolisti che sono la vera anima della Moma Winter Cup.La cerimonia conclusiva ha visto le migliori di ogni categoria salire sul podio, non prima del saluto delle Istituzioni, dell'applauso agli arbitri e ai ragazzi del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, svolto in collaborazione con l'Istituto Dante Alighieri e Cattaneo Deledda, nell'ambito della manifestazione.Per il primo anno sono stati consegnati anche i premi individuali: Migliori Centrali by Moma Ceramiche Matilde Munari di Imoco Volley e Werner Schnodt di TSV Grafing; Migliori Liberi by Pediatrica Anna Bordaro di Imoco Volley e Matteo Accorsi di Moma Anderlini; migliori palleggiatori by Dispensa Emilia Giulia Pasini di Bergamo e Luca Fiandri di Moma Anderlini; infine Migliori Schiacciatori by Vis Alice Trampos di Imoco Volley e Francesco Degoli di Moma Anderlini.Sono on-line tutti i risultati delle sei categorie di questa nona edizione della Moma Winter Cup mentre sulla pagina Facebook Anderlini Events potete rivedere il video integrale delle sei Finalissime.Dagli organizzator 'un ringraziamento di cuore da tutta la Scuola di Pallavolo Anderlini, a tutte le parti che hanno reso possibile questa nuova impresa organizzativa e sportiva: dai Comuni coinvolti, alla Fipav, a tutti gli sponsor, Ceramiche Moma in primis, allo staff dell'organizzazione, alle società locali che hanno collaborato e a tutte le 91 squadre partecipanti'L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno. Nella foto i migliori giocatori della Winter Cup