MotoGp, a Misano immenso Bagnaia: bis davanti a Quartararo

Francesco Bagnaia concede il bis nel GP di San Marino. Dopo la prima vittoria in MotoGP ad Aragon, Pecco va a segno anche a Misano resistendo in modo superlativo agli attacchi del leader del Mondiale Fabio Quartararo. L’italiano di Ducati accorcia dunque a 48 punti il gap in classifica piloti dal Diablo di Yamaha. Al terzo posto c’è un'altra Ducati, quella di un super Enea Bastianini al suo primo podio in top class, davanti a Marc Marquez (Honda). Lontano Valentino Rossi, 17esimo ma salutato dal boato del suo pubblico.