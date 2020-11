MotoGp, a Valencia torna Valentino Rossi ma la sua gara dura 4 giri

Il circuito di Valencia fa da cornice al ritorno di Valentino Rossi sulle piste del Mondiale MotoGp dopo venti giorni di quarantena per la positività al covid. Il Dottore partiva dalle retrovie ma la sua gara si è chiusa dopo appena 4 giri per un problema tecnico alla sua Yamaha. Fuori anche Lorenzo Salvadori e Francesco Bagnaia. La corsa si chiude con una doppietta Suzuki: vittoria di Joan Mir dietro ad Alex Riins. Terzo Espargaro su Ktm.

