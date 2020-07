MotoGP, in Andalusia risorge il dottor Rossi: è terzo

Il Gp di Andalusia segna la resurrezione sportiva di Valentino Rossi che dopo una serie di gare opache e anonime torna sul podio con una gara convincente. Sul circuito di Jerez il dottor Rossi finisce terzo dietro la Yamaha di Quartaro (rottura del motore per la Ducati di Bagnaia secondo fino a pochi giri dalla fine), e all'altro compagno di squadra, Vinales, ai cui attacchi Rossi resiste per diversi giri prima di arrendersi alla penultima tornata. Valentino comunque si guadagna pienamente la festa del podio.

