MotoGp, vince Rins. Bagnaia è terzo ma con Quartaro fuori vede iridato

Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Phillip Island di MotoGP, diciottesimo appuntamento del calendario. Il pilota spagnolo ha ingaggiato un lungo duello con Marc Marquez e Pecco Bagnaia finiti rispettivamente secondo e terzo. Quarto Bezzecchi davanti a Bastianini, protagonista di una splendida rimonta. Sesto Marini davanti a Martin, Zarco, A. Espargaro e Binder. Quartararo, fuori per un errore, scavalcato, Bagnaia ora è primo nella classifica piloti.Il Motomondiale cambia dunque leader con Bagnaia primo in classifica a +14 sul francese della Yamaha e a +27 su Aleix Espargaro, nono con l'Aprilia. Domenica in Malesia Bagnaia ha la prima chance di conquistare il Mondiale.

