Palermo promosso, ecco la nuova serie B: gli avversari del Modena

Con la promozione del Palermo, che ha vinto la finale playoff di serie C battendo il Padova (due sconfitte su due in finale playoff nelle ultime due stagioni), si è definitivamente delineata la nuova serie B per la stagione 2022/23, a cui, dopo sei anni, parteciperà anche il Modena.Oltre alle quattro neopromosse, SudTirol, Modena, Bari e Palermo, e alle tre retrocesse dalla serie A, Cagliari, Genoa e Venezia, un elenco di partecipanti, per forza e blasone, davvero notevole; ecco l’elenco di tutte le partecipanti: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia.Un campionato che sulla carta si presenta appassionante, con trasferte lunghe su campi difficili, con una nutrita serie di squadre e società blasonate, dal recente passato in serie A che ambiranno certamente alla promozione.Ma la serie B è il campionato che per definizione si presta alle sorprese più disparate, e fra tanti litiganti, magari avanzerà un outsider in grado di sparigliare i pronostici.Sulla prossima stagione anche l’incognita di un inizio di torneo molto anticipato, e ciò per allineare il calendario alla serie A.Il campionato di serie B si giocherà però anche durante i mondiali del Qatar: questo determinerà un minor numero di turni infrasettimanali, solo due; il campionato comincerà il 13 agosto 2022, per concludersi il 19 maggio 2023; si giocherà anche nel boxing day, il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, data che coinciderà con la fine del girone di andata. Il campionato osserverà la pausa invernale dal 27 dicembre al 13 gennaio, data di inizio del girone di ritorno.La stagione del nuovo Modena dovrebbe prendere il via, domenica 3 luglio, con il ritrovo della squadra allo stadio Braglia, per i consueti test fisici e tutte le necessarie visite mediche di inizio stagione; nei giorni successivi, già lunedì 4 o martedì 5, la squadra salirà in ritiro a Fanano, dove dovrebbe rimanere per una quindicina di giorni; gli allenamenti si terranno al campo Lotta.Sono in via di definizione le amichevoli estive, a cui seguiranno anche le gare di Coppa Italia.