Per Gregorio Paltrinieri è tripletta: oro anche nella staffetta

Tripletta Gregorio Paltrinieri che trascina la squadra italiana, composta da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza, alla medaglia d'oro europea nella prova a squadre del nuoto di fondo, al lago Lupa. Il campione carpigiano conferma i successi nelle 5 e 10 chilometri. Gli azzurri vincono in 54'09' precedendo la Germania, a 9 secondi, e l'Ungheria, terza a 9'5 con due decimi di vantaggio sulla Francia. Il più veloce di tutti è stato chiaramente Paltrinieri che ha concluso la sua terza frazione in 12'53'00; aveva aperto Bruni in 13'48'7, seguita da Gabbrielleschi in 14'17'1; chiusura di Acerenza in 13'10'0. 'E' stata una gara incredibile - racconta Paltrinieri - Ci tenevamo a vincere e ci siamo riusciti. La mia prima settimana è stata eccezionale. Lascio il lago Lupa con 3 ori e sensazioni importanti e significative anche per il futuro oltre le Olimpiadi di Tokyo. In questi giorni sì sta parlando tanto dell'apertura delle piscine all'aperto. E' un tema che sta particolarmente a cuore a noi atleti perché riteniamo che si debbano riaprire subito, ovviamente in piena sicurezza. Ormai si è chiusi da 15 mesi ed è una forzatura. Penso che se mi fosse stata tolta la piscina da bambino sarei impazzito'.