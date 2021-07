Prima giornata Olimpiadi: prime due medaglie

Si è chiusa la prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la delegazione Italiana si è portata già a casa delle buone soddisfazioni. Su tutte l’oro di Vito Dell’Acquila nel Taekwondo categoria -58 kg. Il ventenne da Molfetta ha combattuto per l’oro contro il 19enne tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che a sorpresa aveva eliminato in semifinale il sudcoreano Jun Jang, favorito n.1 della vigilia. Inizialmente l’azzurro ha subito le lunghe leve dell’africano, andando per la prima volta nel torneo in svantaggio: 0-3, 2-5, 8-9. Negli ultimi 2 minuti Jendoubi era visibilmente sulle ginocchia, stremato. Nei 15 secondi conclusivi Dell’Aquila si è scatenato, firmando il sorpasso che gli ha consentito di salire sul trono olimpico: 16-12 il punteggio finale.Soddisfazione anche dalla scherma, la disciplina che ci ha dato più medagli nella storia delle olimpiadi moderne. Con l’argento di Luigi Samele. Pugliese anche lui come Dell’Aquila esce a testa altissima dalla pedana della sciabola dopo aver perso per 15-7 la finale contro una leggenda come l’ungherese Aron Szilagyi, che si mette al collo il terzo oro consecutivo dopo quelli di Londra e Rio de Janeiro, costruendo una pagina memorabile della storia di questo sport.Niente allori invece nella gara di ciclismo su pista, vinta da Richard Carapaz davanti a Van Aert e Pogacar.Esordio sudatissimo per la selezione olimpica della Pallavolo maschile, con gli azzurri sotto di due set con Canada, che rimontano e vincono anche grazie allo straordinario esordio olimpico di Michieletto che, a 19 anni ha messo giù 24 punti.Buon esordio anche per la selezione femminile del Basket 3x3 (campione del mondo nel 2018) che ha vinto la prima gara contro la Mongolia per 15-14 e successivamente ha perso l’incontro con la Francia, una delle favorite, per 19-16.Nella giornata del 25 luglio ci sarà l’esordio della squadra femminile di Pallavolo, vice campionesse del mondo in carica, e della squadra maschile di pallacanestro.