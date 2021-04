Restaurazione Modena Volley: è tornato anche Bruno

Bruno ha vinto tutto con la nazionale brasiliana: un oro e due argenti alle Olimpiadi, un oro e due argenti Mondiali, cinque ori nei Campionati Sudamericani, quattro ori e cinque argenti nella World League, due ori in Coppa del Mondo, tre ori in Grand Champions Cup.

Bruno Mossa De Rezende è un nuovo giocatore di Modena Volley. Il regista brasiliano, neo vincitore del campionato brasiliano, capitano della nazionale verdeoro campione olimpica in carica, torna nella sua Modena dopo aver guidato i gialli alla vittoria dello storico triplete del 2015/2016 ed aver incantato il pubblico del PalaPanini. Il suo palmares non ha eguali al mondo, un palmares costellato di successi in nazionale e nei club, quello di un campione assoluto che torna a Modena con l’obiettivo di vincere.

