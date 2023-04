San Felice, il Memorial Alberto Setti va ai giovani dell'Inter

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ad aggiudicarsi la manifestazione è stata l’Inter che ha piegato in finale la Spal per 3 a 1, mentre terzo si è classificato il Bologna, che aveva vinto la scorsa edizione, e quarto il Parma. Il torneo, riservato agli under 13 di squadre professionistiche, ha una valenza nazionale ed è riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più importanti in Italia. Quest’anno a contendersi la vittoria erano Inter, Bologna, Modena, Sassuolo, Parma, Juventus, Spal, Sudtirol. Tantissimi i volontari sanfeliciani che si sono messi a disposizione con il sorriso, accogliendo gli sportivi venuti da tutto il Nord Italia, lasciando un ottimo ricordo di San Felice.Durante la giornata, iniziata alle ore 9 e finita alle ore 20, sono arrivati allo stadio sportivi, osservatori di squadre di serie A e B, genitori e tanti ragazzi e bambini che sono venuti ad ammirare le gesta dei futuri campioni.'Un grande grazie va agli sponsor che hanno sostenuto il torneo e ai tanti volontari sanfeliciani che hanno lavorato per consentire lo svolgimento della manifestazione e la sua riuscita – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – diamo a tutti appuntamento per il 2024, per la decima edizione che porterà alcune importanti novità'. Alle premiazioni erano presenti, tra gli altri, anche il vicepresidente regionale Figc Lnd Vincenzo Credi e il sindaco di San Felice Michele Goldoni.