Sci di fondo, 22 i pavullesi che hanno partecipato alla Marcialonga

Ieri si è tenuta la Marcialonga, la più grande manifestazione per lo sci di fondo Italiano. Una granfondo di 70 km a tecnica classica con più di 7000 iscritti dall’Europa e dal mondo che si snoda lungo il corso del torrente Avisio attraverso le valli di Fiemme e Fassa.Dopo la partenza con il passaggio nel centro di Moena si sale fino a Canazei, che si attraversa immersi tra l’atmosfera incantata di un paese alpino d’altri tempi circondati da muri di persone, campanacci, e strumenti di legno; poi la discesa dal lato opposto del torrente di nuovo verso Moena, poi Predazzo, Tesero con il passaggio nello stadio del fondo che ospita la coppa del mondo, giù fino al confine con la Val di Cembra a Molina di Fiemme e poi lo strappo finale, terribile, per risalire a Cavalese con l’arrivo nel centro storico dove si è sospinti da grande entusiasmo e tifo, l’ultima spinta per vincere crampi e fatica.Un paesaggio mozzafiato circondati dalle Dolomiti, il tifo lungo tutto il percorso per il primo come per l’ultimo concorrente che transita ad ore di distanza dal primo, i rifornimenti e i sorrisi dei volontari, basta uno sguardo per intendersi tra concorrenti: si condivide lo sforzo e la consapevolezza di essere parte di qualcosa di bello.Quest’anno gli iscritti dello sci club Asd Sci Fondo Pavullese sono stati ben 22 (19 alla Marcialonga 70 km; 3 alla 'Marcialonga Light” da 45 km).Questi i risultati:Alex Martinelli 1474mo tra gli uomini in 4h 50’Dino Puccini 2340mo tra gli uomini in 5h 33’Matteo Lipparini 2980mo in 6h 09’Scott Vizniowski 3327mo in 6h 35’Federico Pacchioni 3660mo in 7h 01'Gabriele Marchini 3670mo in 7h 02’ scortato dal papà Gianfranco Marchini 3671mo (stesso tempo)Fabio Lisi 3695mo in 7h 04 insieme alla compagna la grande Sabina Valbusa 534ma tra le donne, ex fondista olimpica, istruttrice dello sci club pavulleseGoran Stucin 3827mo in 7h 15’Jean Pierre Rovina 4172mo in 8h 00’Marco, Francesco e papà Giovanni Carlini rispettivamente 4346mo, 4347mo e 4348mo in 8h 30’ seguiti a ruota da un’altra coppia di Marchini: Luca 4349mo e il papà Adriano 4350mo. Chiude il gruppo dei pavullesi giunti al traguardo un grande Rolando “Rollo” Tonioni 4420mo in 8h 46’ il senatore del gruppo alla ennesima partecipazione alla Marcialonga.Non sono stati problemi fisici invece ad impedire l’arrivo di Sergio Cuoghi ma “tecnici” (una scarpa ha detto “basta” al 60mo km).Per quanto riguarda la “Light” di 45 km: ottima prestazione del giovanissimo Giovanni Venturelli, 31mo al traguardo di Predazzo in 3h 08’, seguito dal papà Christian, 49mo in 3h 40’. Grande un’altra giovane pavullese, Michela Martinelli, 34ma tra le donne in 4h 24’. All’arrivo di Predazzo anche Marco Ricci che ha pensato che 45 km potessero bastare.