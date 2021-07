Seconda giornata di Olimpiadi: tre medaglie

Seconda giornata di Olimpiadi Tokyo 2020 e seconda giornata di soddisfazioni per i colori azzurri. Tre le medaglie, tutte di bronzo, conquistate dalla delegazione italiana; la prima di giornata è quella di Elisa Longo Borghini nella prova su strada di ciclismo, dietro all’austriaca Anna Kiesenhofer autrice di una fuga leggendaria a quaranta chilometri dall’arrivo, e alla favorita per l’oro Annemiek van Vleuten che si è dovuta accontantare però della medaglia d’argento.Soddisfazioni anche nello Judo con Odette Giuffrida che, dopo aver messo l’argento al collo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha vinto il bronzo in questa edizione. Dulcis in fundo il bronzo di Mirko Zanni nel sollevamento pesi categoria -67 kg con una alzata valida a quota 177 kg di slancio.Negli sport di squadra esordio per la nazionale di Pallavolo Femminile che liquida con un 3-0 (25-23, 25-19 e 25-14) la squadra del Comitato Olimpico Russo (la Federazione Russa non ha potuto presentare la delegazione ufficiale per via delle squalifiche per doping da tutti gli eventi internazionali); esordio anche per la maschile di basket che soffre ma poi batte la Germania per 92 a 82. Sempre nel torneo olimpico di basket si registra la sconfitta degli Usa, oramai non più Dream Team, contro la Francia per 83-76. Nel torneo 3x3 femminile invece altre due gare per la squadra italiana che vince 22-14 sulla Romania ma perde 22-13 con la Cina.Nella ginnastica ritmica l’Italia si qualifica per la finale a squadre mentre Vanessa Ferrari conduce la classifica nel corpo libero che vedrà la finale il prossimo 2 agosto.