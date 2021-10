Serie C: il Modena c'è e vince a Pescara

Il Modena vince e convince e in una trasferta non facile mette a segno la sua seconda vittoria consecutiva. Al termine di un botta e risposta concentrato nel primo tempo. Dove Mosti ha messo subito la firma con una rete al 5'. Passano 15 minuti ed il Pescara reagisce con Ferrari che riporta il risultato in parità. Nel finale della prima frazione di gioco l'episodio che valela partita. Calcio di rigore per il Modena per un fallosu Giovannini. Batte Ogunseye che trasforma. Domani allenamento a porte chiuse. Domenica è in programma un'altra trasferta, ad Olbia.Il tabellinoPescara 1Modena 2PESCARA:Di Gennaro, Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita (15’st Diambo); Clemenza (28’st Marilungo), De Marchi (15’st Bocic), Ferrari. All.: Auteri. A disp.: Radaelli, Sorrentino, Rasi, Galano, Rauti, Drudi, Veroli, Sanogo, Rizzo.MODENA: Gagno, Ciofani (9’st Ponsi), Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella (43’st Baroni), Mosti (36’st Di Paola), Ogunseye, Giovannini (43’st Minesso). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Maggioni, Renzetti, Rabiu, Tremolada, Minesso.Arbitro: Marco Monaldi di MacerataAssistenti: Luca Valletta (Napoli) e Luca Feraboli (Brescia)Marcatori: 5’pt Mosti, 26’st Ferrari, 40’ pt rig. OgunseyeAmmoniti: Ciofani, Illane