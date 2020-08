Sinisa Mihajlovic positivo al Covid: è asintomatico

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna dopo le vacanze in Sardegna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Mihajlovic, 51 anni, è tornato ad allenare da pochi mesi dopo il periodo di stop imposto dalle cure contro la leucemia, cure a cui si era sottoposto con esito positivo.Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra.