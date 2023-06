Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È morto improvvisamente ieri, a 86 anni, Leo Novi. Se n’è andato, come spiegato dal figlio Luca, in serenità, dopo un pranzo in famiglia.'Era una persona speciale Leo, fondatore del Modena Baseball e poi straordinario dirigente del Gruppo sportivo Panini per lungo tempo. Fu lui a portare a Modena, insieme ad un altro signore, Pietro Peia, quel Julio Velasco che poi avrebbe cambiato il mondo del volley dando vita alla Generazione dei fenomeni - si legge in una nota di Modena volley -. Aveva la gentilezza e la concretezza dei grandi, Leo, un sorriso e un garbo che riempivano il PalaPanini e gli altri luoghi della nostra città. Modena Volley tutta si stringe al dolore del figlio Luca, di tutta la famiglia e di tutte le persone che a Leo volevano bene perché voler bene a Leo era una delle cose più naturali del mondo'.'Una colonna dello sport modenese, autentica anima del baseball e grande dirigente del volley nell’epoca della “generazione dei fenomeni” con Julio Velasco'. Ricorda l’assessore comunale allo Sport Grazia Baracchi. 'Ci eravamo salutati qualche sera fa allo stadio del baseball – ricorda Baracchi – e ora mancheranno le sue parole gentili, le considerazioni sullo sport modenese, i consigli preziosi e saggi, sussurrati sempre a bassa voce. Non vedrà partire i lavori di riqualificazione dell’impianto finanziati dal Pnrr, ma si tratta di un investimento che aveva rinnovato il suo entusiasmo per uno sport che aveva contribuito a lanciare in città e del quale era stato anche allenatore'.