Strepitoso Modena, due gol a zero all'Entella, ma vince anche la Reggiana

Il Modena vince ancora, la quattordicesima gara consecutiva nella 24esima giornata di campionato. In trasferta, allo stadio di Chiavari, contro l'Entella. Meritatamente, con margine, se consideriamo anche le due reti di Minesso e Pergreffi, nel secondo tempo, sono al netto di una traversa e di un rigore sbagliato. Sarebbe stato poker ma i due gol tanto bastano per un altro passo avanti, ma sempre e solo sufficiente per non staccarsi dalla Reggiana, anch'essa vincente oggi. Due super-squadra che si giocheranno tanto nel derby di mercoledì al Mapei Stadium, a pari merito a 54 puntiReti: al 5' st Minesso M. (Modena), al 31' st Pergreffi A. (Modena)ENTELLA: Barlocco L., Borra D. (Portiere), Capello A. (dal 14' st Schenetti A.), Chiosa M., Coppolaro M., Dessena D. (dal 25' st Rada A.), Karic N., Magrassi A. (dal 25' st Morosini L.), Merkaj S.A disposizione: Cleur G., Lescano F., Lipani J., Meazzi L., Morosini L., Morra C., Paroni A. (Portiere), Pavic M., Rada A., Sadike K., Schenetti A., Siaulys O. (Portiere)MODENA: Armellino M., Azzi P., Ciofani M. (dal 41' st Oukhadda S.), Gagno R. (Portiere), Gerli F., Giovannin R. (dal 29' st Mosti N.), Minesso M. (dal 28' st Ponsi F.), Pergreffi A., Piacentini M., Scarsella F. (dal 21' st Magnino L.), Tremolada L. (dal 40' st Renzetti F.).A disposizione: Di Paola M., Duca E., Ingegneri A., Magnino L., Mosti N., Narciso A. (Portiere), Ogunseye R., Oukhadda S., Ponsi F., Renzetti F., Silvestri T., Spurio A. (Portiere)Ammonizioni: al 30' pt Chiosa M. (Entella), al 4' st Silvestre M. (Entella), al 36' st Coppolaro M. (Entella) al 13' pt Piacentini M. (Modena), al 43' pt Ciofani M. (Modena), al 22' st Azzi P. (Modena).Espulsioni: al 45' st Coppolaro M. (Entella).