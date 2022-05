Super Coppa, Tesser: 'Ultima al Braglia per chiudere bene la stagione'

I gialli hanno vinto il girone B, gli avversari il raggruppamento C: “I pugliesi sono un’ottima squadra, nelle loro file ben 9 giocatori che ho allenato in categorie superiori. Il Bari va in campo con il 4-3-1-2, fraseggia bene e può contare su un attaccante straordinario come Antenucci che ho avuto l’onore di avere con me in passato. Mignani è uno che fa giocare bene le sue squadre e l’ho sempre stimato”.Sarà un Modena con tante assenze: “Non avremo Gerli, Tremolada, Azzi, Minesso e Ponsi, tutti infortunati. Sono comunque tranquillo, chi andrà in campo sarà motivato e con la voglia di fare bene. In porta ci sarà Narciso, mentre la davanti giocherà Bonfanti. Tutti noi vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi”.Al termine della partita, il Modena verrà premiato con la Coppa che spetta a chi ha centrato la promozione in categoria superiore.Si ringrazia l'ufficio stampa del Modena Calcio