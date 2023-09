Modena, trasferta sofferta: 1-1 con il Feralpisalò

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ai gialli, oggi in tenuta bianca, non basta giocare per quasi la metà del secondo tempo con l’uomo in più, mettendo sul campo corsa e volontà, ma purtroppo poca lucidità specialmente nelle giocate in attacco.L’undici di partenza è quello della vigilia; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e Cotali; in mezzo il trio Magnino Gerli e Palumbo; davanti Tremolada sostiene Manconi e Falcinelli, alla sua prima da titolare.Neanche il tempo di sistemarsi, pronti via e Modena subito in vantaggio dopo nemmeno due minuti; cross di Tremolada dalla sinistra, Pizzignacco smanaccia male, irrompe Falcinelli sulla respinta e di testa insacca a porta vuota.Il Modena sembra in palla e pare gestire la gara con buon piglio, ma al 9’ subisce il pareggio; cross dalla destra di Letizia e Balestrero, con una bella girata al volo mette la palla nell’angolo basso alla sinistra di Gagno, diventando il primo giocatore della Feralpi a segnare in serie B.Il Modena riprende a giocare con un buon ritmo, al 20’ palo di Tremolada con conclusione da fuori e sembra dare l’impressione di poter trovare la giocata del vantaggio. Ma con il passare dei minuti la Feralpi prende le misure e il Modena non riesce ad andare oltre il controllo del campo e del pallone.La ripresa comincia sullo stesso canovaccio del primo tempo; Modena controlla pallone e campo ma senza essere mai veramente pericoloso.

Al 60’ dentro Guiebre e Strizzolo per Cotali e Falcinelli; dopo pochi minuti, l’arbitro punisce con il rigore un intervento del neo entrato Guibre; ma richiamato al Var per il check, toglie il rigore e ammonisce per simulazione Felici, che già ammonito, viene espulso.



Modena al 66’ con l’uomo in più, e con la ghiotta occasione di provare a vincere la partita, anche perché la Feralpi rinuncia a giocare e si chiude dietro a proteggere il pareggio, dando l’impressione di non avere la forza e la gamba per provare a vincerla.



Al 73’ dentro Gargiulo per Gerli e poi all’87’ Giovannini per Tremolada; il Modena rimane costantemente nella metàcampo dei padroni di casa, ma, forse per la foga e per alcune imprecisioni, specie nell’ultimo passaggio, non riesce mai a rendersi veramente pericoloso; i gialli mantengono il controllo del campo ma il predominio territoriale resta sterile e fine a sé stesso; non ci sono mai chiare occasioni da rete, nonostante il Modena resti volitivo e dominante sul campo.

Nel finale di partita, non bastano i sei minuti di recupero concessi, perché il Modena perde lucidità nel finale, giocando con poca precisione, specialmente negli ultimi metri di campo.

Quarto risultato utile dei gialli, che con maggiore precisione e forse più lucidità in alcune giocate, avrebbero potuto portare a casa l’intera posta in palio.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc



TABELLINO

Reti: 2’ Falcinelli, 9’ Balestrero

Feralpisalò (4-3-3) Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Pilati, Martella; Fiordilino (78’ Di Molfetta), Zennaro (72’ Hergheligiu), Balestrero; Parigini (72’ Compagnon), La Mantia (78’ Butic), Felici. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Ceppitelli, Bergonzi, Kourfalidis, Pietrelli, Sau. All. Vecchi

Modena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali (59’ Guiebre); Magnino, Gerli (73’ Gargiulo), Palumbo; Tremolada (87’ Giovannini); Falcinelli (59’ Strizzolo), Manconi. A disposizione: Seculin, Cauz, Ponsi, Riccio, Battistella, Duca, Abiuso, Bonfanti. All. Bianco

Arbitro: Camplone di Pescara (Assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Francesco Luciani di Roma 1, quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo, Var e Avar Antonio Di Martino di Teramo e Salvatore Longo di Paola).

Ammoniti: Felici, Balestrero, Oukhadda, Fiordilino, Gargiulo, Pergreffi, Palumbo.

Espulsi: Felici.