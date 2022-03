Tre gol al Pesaro e il Modena riprende la corsa, saldo in vetta

Un Modena forte e di carattere vince a Pesaro con tre gol a zero mette altri tre punti in saccoccia e, salda in vetta alla classifica, ne mette sei tra lei e la Reggiana, impegnata lunedì in trasferta a Cesena.VIS PESARO 0MODENA 3VIS PESARO: Farroni, Piccinini, Gavazzi, Ferrini (33’ De Respinis), Astrologo (16’st Marcandella), Coppola, Acquadro, Lombardi (16’st Cusumano), Saccani, Tonso (39’st Sanogo), Cannavò. All.: Banchini. A disp.: Campani, Manetta, Di Sabatino, Silenzi, Besea, Rubin, Eleuteri, Maccioni.MODENA: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Scarsella (27’st Magnino), Gerli (41’Di Paola), Armellino, Tremolada (27’st Duca), Mosti (44’st Giovannini), Minesso (41’st Ogunseye). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Renzetti, Bonfanti, Oukhadda, Longo,, Piacentini, Baroni.Reti: 27’pt Minesso, 4’st Mosti, 12’ st ScarsellaArbitro: Daniele Perenzoni di RoveretoAssistenti: Andrea Niedda (Ozieri) e Marco Lencioni (Pescara)Ammoniti: Scarsella, Gavazzi, Ciofani, Mosti, ArmellinoPesaro – E’ una partita tosta ed il Modena se ne accorge, dall’altra parte c’è una Vis che non molla di un centimetro. Il risultato si sblocca: invenzione di Tremolada, in mezzo all’area Minesso anticipa tutti di testa e segna l’1-0 gialloblù.Nella ripresa ancora Tremolada, stavolta il cioccolatino è per Mosti, due passi e Farroni è fulminato. Arriva pure il tris con l’undicesima marcatura stagionale di Fabio Scarsella.Lunedì 28 la sfida casalinga con l’Ancona Matelica (ore 21), biglietti in vendita da martedì 22 marzo nei punti Vivaticket.