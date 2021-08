Vaccino, Walter Zenga per avere il Green Pass fa 4 dosi

'C'è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer. Perché? Per aver il Green Pass e potere stare in Italia e seguire il mio amato calcio'. A usare queste parole su Instagram è l'ex portiere della Nazionale e oggi allenatore Walter Zenga il quale si fa immortalare nel momento della ennesima iniezione vaccinale negli Emirati Arabi, dove da tempo risiede. Il vaccino cinese prodotto anche nel Paese del Golfo infatti, non è fra quelli che consentono di ottenere il Green Pass valido in Italia. 'Unico neo… Dovrò fare la seconda dose tra 20 giorni e perderò la prima di campionato - scrive Zenga -. Cosa non si fa per amore…'.