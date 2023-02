Volley Coppa Cev: Modena vince a Ljubljana

ACH Ljubljana-Valsa Group Modena 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25)

ACH Ljubljana: Todorovic 1, Gjorgiev 15, Kok 12, Sestan 12, Koncilija 8, Kovacic (L), Videcnik 6, Sket, Bosnjak. N.E.: Masulovic, Sen, Mejal. All. Gacic.



Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 3, Lagumdzija 17, Ngapeth 12, Rinaldi 20, Stankovic 5, Sanguinetti 9, Rossini (L), Rousseaux 1. N.E.: Salsi, Marechal, Krick, Bossi. All. Giani.



Durata set: 22’, 26’, 23’, 26’. Totale: 97’.



Formazioni

La Valsa Group scende in campo a Lubiana per la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa CEV, con la vincente della doppia sfida che affronterà in semifinale chi passerà il turno fra Karlovarsko

e Belchatow.

Modena parte con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi martelli, Stankovic-Sanguinetti centrali e Rossini libero.

Lubiana schiera Todorovic-Gjorgiev, Kok-Sestan bande, Videcnik-Koncilija al centro con Kovacic libero. Il match comincia all’insegna dell’equilibrio, 6-6.



La gara

Lubiana prova a mettere la testa avanti, ma Modena rimonta col turno al servizio di Rinaldi e allunga con quello di Bruno, 17-12. I gialloblù non si fermano e vanno 22-16 poi chiudono 25-18 il primo set. Lubiana approccia meglio il secondo, 3-8 poi 7-14. I padroni di casa non calano il ritmo e si portano 12-21. Il punto del 16-23 è il primo di Tomas Rousseaux in gialloblù, poco dopo Lubiana trova il 17-25 e si porta 1-1. Modena ritrova il suo ritmo in avvio di terzo set, 7-4. Fanno salire i giri del motore i gialloblù e si portano 16-10, poi 22-15. I ragazzi di coach Giani chiudono con Lagumdzija 25-16 il terzo parziale e si portano avanti 2-1. Lubiana fatica a tenere il ritmo di Modena, 7-3 all’inizio del quarto set. La Valsa Group non esita e si porta 15-11, poco dopo è 19-14. I padroni di casa tentano la rimonta fino al 22-21, ma Modena non si fa agganciare e chiude 25-22. I gialloblù passano dunque 3-1 in Slovenia e per accedere alle semifinali dovranno conquistare almeno due set nella gara di ritorno che si giocherà mercoledì 15 febbraio al PalaPanini.









