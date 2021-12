Volley: il grande ritorno della Moma Winter Cup

Ha preso ufficialmente il via la prima giornata di gare della Moma Winter Cup 2021. Dopo un avvio turbolento, causa qualche defezione e qualche accertamento sanitario dell'ultima ora, nel primo pomeriggio hanno preso il via le gare dei sei tornei che si concluderanno il 29 dicembre con le tradizionali finali del PalaPanini.Si notano già le prime indicazioni per le fasi finali, in base all'andamento dei gironi. In Under 14 Femminile guidano Cogovalle, Volley Friends Roma, Volley Team Brianza e VTB Bologna. In Under 16 Femminile hanno dato buona prova di se Volley Friends Roma, Domoclima, GR Tech, San Cesario, Cuneo, Arenzano e Volley Team Brianza. In Under 18 Femminile hanno passato i gironi a pieni voti Jesolo, Green Warriors, Moma Anderlini, Bergamo, Propatria e Imoco Volley.Passando nel campo maschile, in Under 15 i tedeschi di TSV Grafing, Cuneo e Moma Anderlini sono in testa ai gironi.Domani sarà la giornata decisiva delle fasi di qualificazione, durante la quale avremo già le prime finaliste. Con alcune categorie con le formule ancora aperte (dati i ritiri dell'ultimo minuto, l'organizzazione pubblicherà entro stanotte le nuove fasi di gioco), domani si giocheranno certamente i quarti di finale dell'Under 14 Femminile e dell'Under 17 Maschile, l'Under 15 giocherà fino alla finale 3°-4° posto, mentre per l'Under 19 Maschile bisognerà aspettare fino a mercoledì mattina per giocare quarti e semifinali.