Volley Modena: a Ravenna è poker di vittorie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per coach Di Toma c’è Biancardi in sestetto in luogo di Bartesaghi, per il resto tutto confermato con un inizio di gara in cui gli attacchi di Bozzoli e Gerosa ed il turno di servizio di Lancellotti scavano break per l’immediato 9-2. Divario che si amplia ancora nella fase centrale con le modenesi abili a spingere dai nove metri e a farsi sentire a muro. Ravenna non trova sbocchi e soluzioni nemmeno nel finale quando Malovic con attacco e muro firma il 23-8. Solo al set point le ragazze di coach Di Toma calano un attimo di intensità concedendo qualcosa, ma chiudendo in grande tranquillità 25-13, dopo un time out, con Omonoyan da posto quattro.



Storia diversa nel secondo set con Ravenna che mette subito il naso avanti sul 4-1, ma Modena rientra prontamente e pareggia con Bozzoli sul 6-6 prima del sorpasso grazie all'ace di Gerosa.



È una fase di equilibrio questa che sembra rompersi a metà del parziale con il mani out di Biancardi e poi attacco ed ace di Omonoyan per il 14-11 che costringe coach Barbolini al time out. Lo stop riporta ordine nella metà campo delle padrone di casa che impattano nuovamente sul 16-16, ma da qui alla fine sarà un lungo testa a testa senza soluzione di continuità. Sul 22-21 Bozzoli si crea una grande chance con una bella difesa sprecata, però, dal suo contrattacco out. La stessa schiacciatrice è poi brava a rimettere le cose a posto regalando il primo set point sul 24-23 e concretizzandolo immediatamente con un'altra bella difesa prima della parallela del 25-23 finale.



Sembra tutto mettersi per il verso giusto in casa modenese e complicarsi per le romagnole che, però, trovano qui la reazione per riaprire la gara.



Il terzo parziale inizia con un tentativo di allungo immediato di Ravenna come il precedente, ma questa volta le cose vanno diversamente con le gialloblù che iniziano a commettere qualche errore di troppo in attacco, oltre ad incocciare per ben quattro volte sul muro avversario. L'abbrivio positivo regala morale alle padrone di casa che punto su punto si galvanizzano e restituiscono il 25-13 subito a inizio incontro.



La gara è ora riaperta, qualche certezza si incrina nella metà campo del Volley Modena ed è il muro difesa di Ravenna a fare la differenza concedendo alla squadra la possibilità di mettere nuovamente la testa avanti con convinzione. Il break decisivo, però, arriva solo nella fase centrale del parziale con il cambio palla delle romagnole puntuale come un orologio svizzero che non consente possibilità di recupero alle modenesi fino al 20-25 che vale il tiebreak.



Si decide tutto al quinto parziale, quindi, e come spesso succede nelle gare lunghe i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Modena, che aveva accusato il colpo nei parziali precedenti, rientra con massima grinta e determinazione volando subito sul 4-0 con Bozzoli e Malovic. Time out immediato per le padrone di casa che recuperano subito un break, ma le gialloblù non intendono sprecare l’avvio fulminante e palla su palla aumentano il divario fino alla passerella finale per il 15-8 che consegna altri due pesanti punti in classifica in vista del big match casalingo di sabato contro Miovolley.



Il tabellino



Mosaico Ravenna – Volley Modena 2-3

RAVENNA: Engaldini 2, Tosi 20, Bacchi 19, Toniolo 0, Bacchilega 15, Testi 8. Libero: Fini 0 (Sbano ne). Ollino 10, Gennari ne, Caruso ne, Bendoni ne, Benzoni 1, Vingaretti 1. All. Enrico Barbolini, vice Fabio Falco

MODENA: Lancellotti 6, Omonoyan 11, Biancardi 11, Bozzoli 19, Gerosa 16, Malovic 10. Libero: Rocca -1 (Bonfanti 0). Bartesaghi 0, Malenotti 0, Malagoli ne, Guerra ne, Boscani ne, Fiore 0. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone

ARBITRI: Righi e Piccinini

PARZIALI: 13-25, 23-25, 25-13, 25-20, 8-15

DURATA SET: 21’ 26’ 23’ 28' 17'

NOTE: bs 7/8 ace 3/9 muri 13/6 ricezione 34% (13% perfetta)-48% (25% perfetta) attacco 38%-34% errori 27-22