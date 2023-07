Volley Modena femminile: il 19 agosto parte la seconda stagione in B1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E’ stato un percorso impegnativo e non certo semplice quello intrapreso dallo staff dirigenziale e tecnico che ha portato a vestire il gialloblù atlete di spessore a partire da Elisa Lancellotti, primo tassello di questo progetto fortemente voluto da coach Di Toma: “La ritengo assolutamente una giocatrice speciale, di quelle che fanno parte di un’altra categoria.E’ stato il primo nostro riferimento nella costruzione della squadra perché con lei si può fare un certo tipo di pallavolo, cosa che non è possibile con altre giocatrici. A seguire sono poi arrivate altre giocatrici importanti dalla categoria superiore come Bartesaghi, Bozzoli e Rocca senza dimenticare Gerosa che in A2 aveva giocato nella stagione precedente. In più abbiamo optato per confermare alcune giovani interessanti e completare la squadra con altre ragazze di talento che arrivano da fuori”.Definito anche il ruolo di capitana con una filosofia ben precisa come spiega lo stesso tecnico: “Sarà la centrale Federica Fiore, la società ci tiene molto a dare continuità dalla scorsa stagione per lo sviluppo del nostro progetto e lei credo che rappresenti l’ideale anello di congiunzione”.

Tutto pronto, insomma, anche dal punto di vista organizzativo per la stagione che inizierà con il raduno del 19 agosto come spiega il coach: “In sintonia con il preparatore Alessandro Guazzaloca abbiamo deciso di partire relativamente presto rispetto ad altri per curare la prima fase di lavoro in maniera tranquilla e graduale, senza dover fare cose che potrebbero metterci a rischio infortuni. La preparazione è come le fondamenta di una casa, se parti male tutto scricchiola quindi abbiamo deciso di prenderci una settimana in più, partendo con i test precampionato dalla terza, visto che il campionato inizierà relativamente presto ovvero nel primo weekend di ottobre”.



Infine uno sguardo alle possibili avversarie in attesa dei gironi che saranno ufficializzati entro il weekend: “Molte squadre si stanno attrezzando per un campionato di vertice, per quanto riguarda le realtà più vicine a noi posso citare Imola, Ozzano, Ravenna, Crema e Rubiera. Sono tutte società che stanno allestendo roster competitivi e potrebbero essere nostre avversarie. Per quanto ci riguarda, invece, vogliamo essere una squadra in grado di giocarsela con tutti a prescindere da quello che poi sarà il risultato finale”.



Nella foto, il coach Di Toma