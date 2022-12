Volley: Moma winter cup incorona le sei regine

La giornata delle Finalissime si è aperta con la Under 15 Maschile. Marino Pallavolo Top Volley sale sul gradino più alto del podio dopo la finalissima con Volley Prato. Arrivano terzi i liguri di Consorzio Global Colombo Genova.Il podio della categoria Under 14 Femminile si compone così: terza classificata Volley Friends Roma, seconda classificata Gielle Imoco Volley, vincitrici della Moma Winter Cup sono le ragazze dell'Anderlini Pediatrica di Davide Zaccherini per il secondo anno consecutivo.In Under 17 Maschile Vero Volley Banco BPM batte in finale Volley Parella Torino. Terzi classificati i ragazzi di Montevolley.In Under 16 Femminile, porta a casa la vittoria Unionvolley Pinerolo, contro Volley Friends Roma. Terza classificata Synergy Volley Venezia.Per la categoria Under 18 Femminile, è Imoco Volley San Donà a conquistare la coppa, contro i tedeschi Igor Volley Novara, in una bellissima gara tirata al tie break. Arrivano terze le padrone di casa della Moma Anderlini di Roberta Maioli.A chiudere la manifestazione sono stati i ragazzi della Under 19 Maschile. Sale sul gradino più alto del podio TSV Grafing, seguita da Pallavolo Bologna o e Volley Jumpstars Muhdorf.Dietro queste sei formazioni troviamo l'entusiasmo delle 171 squadre che per tre giorni hanno colorato ed animato tutti comuni coinvolti dalla manifestazione, con oltre 3500 giovani pallavolisti che sono la vera anima della Moma Winter Cup.La cerimonia conclusiva ha visto le migliori di ogni categoria salire sul podio, non prima del saluto delle Istituzioni, dell'applauso agli arbitri e ai ragazzi del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, svolto in collaborazione con l'Istituto Dante Alighieri e Cattaneo Deledda, nell'ambito della manifestazione.Per il primo anno sono stati consegnati anche i premi individuali: Migliori Centrali by Moma Ceramiche Jacopo Tosti di Marino Pallavolo e Lea Orlandi di Imoco Volley; Migliori Liberi by Pediatrica Martina Della Pietra di Unionvolley Pinerolo e Andrea Nigro di Pallavolo Bologna; migliori palleggiatori by Dispensa Emilia Leonardo Cecchi di Volley Prato e Alessia Manda di Imoco Volley; Migliori Schiacciatori by Vis Luca Bolognesi di Parella Torino e Agnese Cervi di Anderlini Pediatrica; Migliori Opposti by Parmigiano Reggiano Umberto Caporossi di Vero Volley e Federica Malatruccolo di Volley Friends Roma; infine MPV by Cantina Pedemontana Merit Adigwe di Imoco Volley e Jonathan Helm di TSV Grafing.

Consegnato anche un premio molto speciale, il cartellino verde del Fair Play, dedicato al dottor Marco Grandi e consegnato dal Panathlon, rappresentato da Maria Carafoli. Viene premiata per la prima edizione del Premio Fair Play Marco Grandi la squadra Quiliano Volley. Per l'atteggiamento rispettoso, lo spirito sportivo, il Rispetto delle regole dimostrati da tutta la squadra durante tutto l'arco del Torneo. Si menziona in particolare la giocatrice Cecilia Murialdo, banda, che nella Gara 560 con Fucecchio ha dimostrato lealtà e spirito di squadra, riconoscendo pubblicamente il tocco a muro e contribuendo a non esasperare la tensione agonistica. Per questo motivo, anche l'arbitro l'ha pubblicamente ringraziata a fine partita, ricevendo il plauso di tutti i presenti.



Sono on-line tutti i risultati delle sei categorie di questa nona edizione della Moma Winter Cup, consultabili cliccando QUI, le foto delle finalissime, che potete vedere cliccando QUI, mentre sulla pagina Facebook Anderlini Events potete rivedere il video integrale delle sei Finalissime.



Un ringraziamento di cuore da tutta la Scuola di Pallavolo Anderlini, a tutte le parti che hanno reso possibile questa nuova impresa organizzativa e sportiva: dai Comuni coinvolti, alla Fipav, a tutti gli sponsor, Ceramiche Moma in primis, allo staff dell'organizzazione, alle società locali che hanno collaborato e a tutte le 91 squadre partecipanti.



L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, per vivere ancora assieme una nuova ed emozionante edizione della Moma Winter Cup.