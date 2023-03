Coppa Cev: Modena perde la finale di andata con Roeselare e ora si gioca tutto in Belgio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Valsa Group MODENA: Mossa De Rezende 1, Pope 0, Marechal 0, Sanguinetti 3, Stankovic 4, Ngapeth 11, Sala 0, Lagumdzija 22, Bossi 0, Rossini (L), Rinaldi 7. N.E. Gollini, Krick, Salsi. All. Giani. KnackROESELARE: Deroey (L), D'Hulst 0, Coolman 4, Ahyi 0, Verhanneman 7, Tammearu 10, Rotty 0, Depovere 0, Koukartsev 17, Fasteland 7. N.E. Plaskie, Leite Costa. All. Vanmedecal.ARBITRI: Varbanov, Bátkai-Katona. NOTE - durata set: 24', 30', 27'; tot: 81'Spettatori: 2984Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Roeselare comincia con D’Hulst al palleggio, Koukartsev opposto, Rotty-Verhanneman in posto 4, Coolman-Fasteland al centro e Deroey libero.Partenza punto a punto per la finale di Coppa Cev d’andata con i belgi che vanno sull’8-9. Va sull’11-13 Roeselare con Koukartsev protagonista.Va sul 15-19 il Knack con i cento tifosi arrivato dal Belgio che si fanno sentire. Roeselare chiude 21-25 il primo parziale.è Rinaldi a suonare la carica, Modena va sull’8-7. Roeselare riprende in mano il set, cambia marcia e va sul 14-17. Non si fermano i belgi, 19-22 e Modena che cerca di riprendere il parziale. Roeselare chiude il set 23-25,è 2-0.si va subito sul 4-7 Roeselare. Rialza la testa Modena con Ngapeth che piazza il 10-9. Riprende la sua marcia il Knack che va sul 13-15 poi è punto Lagumdzija. Roeselare scappa via e chiude 21-25 il terzo set e 0-3 il match.Dopo la sconfitta di oggi, tra sette giorni per i modenesi servirà un’impresa per ribaltare il risultato. Alla Valsa servirà imporsi almeno con un 3-1 per poi giocarsi il golden set