Volley: vittoria Modena su Padova nell'ultima di regular season

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Kioene Padova 3-1 (33-31, 25-19, 23-25, 25-22)Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth E. 20, Sanguinetti 3, Leal 22, Van Garderen 11, Stankovic 9, Salsi 0, Gollini (L), Mazzone 1, Rossini (L), Sala 0. N.E. Abdel-Aziz, Truocchio, Ngapeth S.. All. Giani.Kioene Padova: Zimmermann 1, Loeppky 13, Vitelli 5, Weber 28, Bottolo 15, Volpato 8, Bassanello (L), Takahashi 0, Gottardo (L), Zoppellari 0, Schiro 1, Canella 0, Petrov 1. N.E. Crosato. All. Cuttini.ARBITRI: Curto, Vagni. NOTE - durata set: 36', 25', 29', 30'; tot: 120'.MVP: Yoandy Leal (Leo Shoes PerkinElmer)Modena parte con la diagonale Bruno-Leal con Abdel-Aziz out per infortunio, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Van Garderen, al centro Sanguinetti-Stankovic, il libero è Salvatore Rossini. Padova risponde con la diagonale Zimmermann - Weber, in banda ci sono Loeppky e Bottolo, al centro Vitelli e Canella, il libero è Bassanello.