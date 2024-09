Egidio, il santo taumaturgo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sant'Egidio nacque nel 640 ad Atene; era un uomo colto ma incurante degli onori del 'mondo' si recò in una foresta e vi stabilì la sua dimora vivendo in preghiera e in austerità. Si nutriva di erbe e frutti selvatici e dormiva sulla nuda terra.Una leggenda racconta che il Signore ebbe pietà di lui e gli mandò una cerva che gli forniva, ogni giorno, latte.Scoperto da Flavio, Re dei Goti, entrò nelle grazie del Sovrano e per i molti miracoli operati, Egidio, fu conosciuto in tutta la Francia sotto il nome di 'Santo Taumaturgo'. Il Re Flavio fabbricò per Egidio un monastero nella selva dove viveva e in quel luogo accorsero molti giovani desiderosi di stare sotto la direzione del Santo.Egidio li accolse, indicò loro la via della santità con le regole di San Benedetto.Oltre a coltivare campi e ad aprire vie di commercio, la comunità del Monastero, predicò Gesù ai pellegrini inducendoli alla penitenza. Molti si stabilirono vicino al Monastero così da formare una città che ora porta il nome di Sant'Egidio.Verso la fine del Secolo Vlll Sant'Egidio morì e più tardi il suo corpo e le sue reliquie vennero trasferite a Tolosa e la sua tomba è una fonte di grazie e miracoli.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Egidio.