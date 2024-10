Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Divenuto Papa, San Callisto, dichiarò legittime davanti a Dio le nozze tra ricchi e poveri, tra liberi e schiavi e mitigò il rigore contro i peccatori.Per il Pontefice occorreva imitare la carità del Buon Pastore.Callisto desiderava una Chiesa che incarnasse la misericordia di Dio, che fosse aperta ai peccatori e che offrisse la possibilità della riconciliazione. Il nome Callisto significa 'Bellissimo' e a lui ben si addiceva per le sue doti e le opere che seppe compiere.Proprio per la sua mitezza e per le opere da lui compiute attirarono le ire dei suoi detrattori, in particolre di Ippolito che si staccò dalla sua comunità.Queste sue attività gli attirarono, anche, l'odio dei pretoriani che lo martirizzarono gettandolo in una cisterna. I Cristiani ne presero il corpo e lo seppellirono sotto l'altare di Santa Maria in Trastevere.