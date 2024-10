La festa dei Santi Angeli Custodi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Agli Angeli è affidata la custodia degli uomini e delle donne. Essi sono le nostre guide invisibili e ci stanno continuamente accanto nel pericoloso viaggio della vita, per difenderci da tutti i pericoli.Gli Angeli custodi inoltre ispirano in noi pensieri santi e prendono le nostre preghiere ed opere buone e le presentano a Dio. Tutti abbiamo bisogno di un aiuto per vedere dove andiamo e di conoscere la via giusta.Tutto ciò ci viene spiegato in modo mirabile da Papa Francesco in una sua omelia di qualche anno fa: 'C'è il pericolo di non camminare, molti rimangono fermi, senza muoversi, senza far niente; si comportano come quell'uomo del Vangelo che aveva paura di investire il talento. Tanta gente non sa camminare o ha paura di rischiare e si ferma, ma chi nella vita è fermo finisce per corrompersi.

Sulla strada della vita esiste anche il pericolo di sbagliare strada. Ecco, l'angelo è vicino a noi per aiutarci a camminare sicuri, ma serve la nostra preghiera, la nostra richiesta di aiuto. L'angelo è autorevole, occorre ascoltare la sua voce e non ribellarsi a Lui. Infine L'angelo ci mostra la via per arrivare al Padre, non solo ci aiuta a camminare bene ma ci mostra dove dobbiamo andare. Nel mistero della custodia dell'Angelo c'è la contemplazione di Dio Padre. Il nostro Angelo non solo è con noi ma vede Dio. E' in rapporto con Lui. E' il ponte quotidiano, dall'ora che ci alziamo all'ora che andiamo a letto la notte, egli è in rapporto con il Padre e con noi. L'angelo che mi aiuta ad andare per la strada è perché guarda il Padre e sa qual è la strada'.

Buon onomastico a tutti i lettori e le lettrici che si chiamano Angelo o Angela.