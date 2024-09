Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La nascita della Santissima Vergine fu preannunciata, fin dall'inizio quando il Signore promise all'umanità decaduta, un'altra donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Maria nacque Santa, fu concepita senza macchia e piena di ogni grazia.La grazia che ebbe la Vergine sorpassò la grazia di tutti gli angeli ed i beati del cielo, poiché Maria era destinata a diventare Madre di Dio. Maria, inoltre, era destinata ad essere mediatrice di tutte le grazie perciò ebbe una grazia superiore a quella di tutte le creature. I fortunati genitori di Maria furono San Gioacchino e Sant'Anna.Riportiamo volentieri la bellissima antifona nella liturgia delle lodi di questa giornata: 'La tua nascita, Vergine Madre di Dio ha annunziato la gioia al mondo intero'. Ogni bambino che nasce è un momento di gioia e di festa per lui che viene al mondo, per la sua famiglia e per l'umanità. La nascita di Maria è un annuncio di gioia per tutti: 'Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Nostro Signore'.Ai piedi della culla di Maria con San Bernardo diciamo: 'Ricordati, o Maria, che non per te fosti così grande, ma per noi poveri peccatori'Buona festa della natività di Maria a tutti i lettori e a tutte le lettrici.