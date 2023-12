Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'eccezionalità della Santa Famiglia risiede nel fatto che i gesti quotidiani domestici svolti dalla Madonna e da San Giuseppe coincidono con il pregare, amare, adorare Dio: accudendo Gesù, i Santi sposi mettono in pratica i dovuti atti di culto.La festa di oggi ha come obiettivo quello di conferire un esempio a tutte le famiglie. Gesù, Giuseppe e Maria hanno affrontato tutte le normali problematiche che chiunque si trova ad affrontare. I genitori di Gesù hanno educato il Santo bimbo con grande amore e sono stati anche modello di amore coniugale, di collaborazione, di sacrificio e di laboriosità per tutti gli sposi di ogni tempo.La Sacra Famiglia di Nazareth è unica per la sua singolare vocazione legata alla missione del Figlio di Dio fatto uomo. Proprio per questa unicità invita ogni Famiglia ad affidarsi con abbandonò alla Divina Volontà con coraggio e fiducia.Un augurio particolare a tutte le famiglie, specialmente a quelle che sono in difficoltà.