Madre Teresa nacque a Skopje il 26 agosto 1910. Religiosa albanese è diventata famosa in tutto il mondo per il suo lavoro tra i poveri di Calcutta. Nel 1928 entrò nell'istituto della 'Beata Vergine Maria' noto come le suore di Loreto. Presso questa comunità Madre Teresa trascorse 20 anni della sua vita. Nel 1948, lasciò il convento, e si stabilì a Calcutta dove, aiutata da una rete di volontari, iniziò a occuparsi delle persone più bisognose. Nel 1950 fondò la congregazione delle 'Missionarie della Carità' con l'obiettivo di prendersi cura degli emarginati. Nel 1953 inaugurò la casa di 'Kalighat' per moribondi rifiutati dagli ospedali. Madre Teresa aprì successivamente un centro per lebbrosi. In seguito l'opera delle 'Missionarie della Carità' si spostò anche fuori dai confini dell'India e vennero aperte case in diverse parti del mondo.Nel 1979 Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la pace; rifiutò il banchetto cerimoniale per i vincitori e chiese che i 6000 dollari venissero destinati ai poveri di Calcutta. Gli ultimi anni della sua vita furono segnati da seri problemi di salute e il 5 settembre 1997 morì a Calcutta all'età di 87 anni.Fu canonizzata il 4 settembre 2016 da Papa Francesco. Tutta la vita di Santa Teresa di Calcutta testimonia la gioia di amare, la dignità di ogni uomo e il lavoro delle piccole cose fatte con amore.