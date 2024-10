Maria Boscardin, Santa della porta accanto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al momento della professione religiosa, nella congregazione delle Dorotee, prende il nome di Maria Bertilla. I suoi primi compiti in comunità sono i lavori in cucina e in lavanderia. Dopo gli studi da infermiera lavora all'ospedale di Treviso.Bertilla viene apprezzata e ricercata dai medici nei casi più difficili. Destinata per molto tempo al reparto dei bambini difterici, ha per loro attente cure materne: la sua presenza e le sue parole, anche negli altri reparti, sono una benedizione e una consolazione.Pochi anni dopo scoppia la prima guerra mondiale e Maria Bertilla viene trasferita, con tutto l'ospedale, in Lombardia.Sottoposta a una prova dolorosa: incomprensioni da parte della superiora, provocarono la sua 'retrocessione' da infermiera a donna di fatica in lavanderia.

Dopo il rientro a Treviso, Bertilla, viene reintegrata nelle funzioni di infermiera, ma a causa, dell'insorgere di un tumore, deve sostenere un intervento chirurgico. Il 20 ottobre 1922, a 34 anni, Maria Bertilla muore; le sue spoglie si trovano ora a Vicenza, nella casa madre della sua comunità. Fu canonizzata l'11 maggio 1961 da Giovanni Paolo ll.

Il Cardinale Pietro Parolin, parlando di Santa Maria Bertilla Boscardin, così la ricorda: 'Una piccola ma grande Santa, può essere accostata a Santa Teresa di Lisieux. Si pensi che la causa di Beatificazione fu iniziata per opera di medici non credenti impressionati dalla sua bontà e dalla sua capacità di servizio. Una vera 'Santa della porta accanto'.