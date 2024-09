Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Croce è, per i cristiani, il simbolo dell'amore infinito che Gesù nutre per tutti gli uomini. La croce rappresenta la missione di vita di Gesù, sceso in terra per sacrificare se stesso per la nostra salvezza.Può sembrare una contraddizione che per i cristiani, la croce, strumento di morte, sia il simbolo della fede. Chi crede in Gesù è però certo che la sua crocifissione è un atto misericordioso, sincero e puro.Nella figura di Cristo sulla croce continua a rinnovarsi l'alleanza con Dio messa in discussione dalla disobbedienza di Adamo ed Eva. Le sofferenze di Gesù purificano l'uomo da ogni colpa e aprono la strada alla salvezza. Il Crocefisso è uno dei simboli più diffusi del Cristianesimo, in particolare, cattolico, Anglicano e Ortodosso Orientale. Cristo in Croce è la chiave di lettura di tutta la Bibbia.Il termine 'Esaltazione della Santa Croce' è da intendersi come 'innalzamento' sia come 'ostensione'.Il termine nasce dal rito che prevedeva il ricordo dell'innalzamento di Gesù sulla Croce è dell'ostensione del suo corpo sacrificale. Tale rito si ripete, ogni anno, nel venerdì Santo.Il Gesto più semplice per ricordare la Santa Croce è la Trinità divina è il Segno della Croce che precede ogni altra preghiera.Buona festa della 'Esaltazione della Santa Croce' a tutti i lettori e le lettrici.