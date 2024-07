Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Molti fedeli accorrevano attratti dalla sua fama di santità; per essi creò 12 piccoli monasteri. Benedetto si riservò per sè il monastero con i più giovani per educarli alla vita monastica. Il Santo lasciò Subiaco nell'anno 529 e salì il monte che sovrasta Cassino.Montecassino segnò una svolta nella vita di Benedetto e nella storia del monachesimo occidentale. Sul monte costruì un grande monastero dedicandosi a una azione evangelizzatrice verso le popolazioni rurali. La parola di Benedetto era efficacissima e anche un suo sguardo aveva una efficacia imprevedibile.

Il Santo riuscì a prevedere la sua morte alcuni giorni prima e nel 560 spirò. Ai suoi monaci e a tutto il monachesimo dell'occidente lasciò in eredità la sua Regola. La stessa Regola, a partire dal secolo lX, divenne l'unica Regola per tutti i monasteri maschili e femminili del Sacro Romano Impero, fondato da Carlo Magno. Benedetto fu proclamato da Paolo Vl Patrono d'Europa.Buon onomastico a chi si chiama Benedetto.