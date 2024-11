Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Aveva una profonda conoscenza della scrittura di testi ebraici e non canonici; si ritiene perciò che sia venuto al Cristianesimo dall'Ebraismo. Il Pontificato di Clemente durò 9 anni (88-97) sotto gli imperatori Domiziano e Nerva. Il suo posto nella Chiesa è grande, viene venerato come uno dei Padri Apostolici per la lettera da lui scritta alla comunità di Corinto.

A Corinto i pastori erano stati destituiti da giovani cristiani turbolenti. Nella sua lettera, Clemente, ricorda l'origine divina dell'autorità ecclesiastica e le norme per la successione apostolica, condannando l'espulsione dei presbiteri di Corinto. Secondo San Clemente la comunità Cristiana deve essere un modello di fraternità guidata dal primato della Chiesa di Roma. Tale documento si diffuse in tutta la Cristianità antica e rimane valido in ogni tempo.

Poco si sa degli ultimi anni di Clemente: secondo una tradizione sarebbe stato affogato con un'ancora al collo in Crimea suo luogo di esilio. Nel lV secolo gli venne dedicata una basilica a Roma poi devastata da un'incendio. Nel 1100 sorse una nuova basilica restaurata poi, di nuovo, nel XVlll secolo.A Bastiglia, in provincia di Modena vi è un bellissimo Santuario a lui dedicato meta di molti pellegrini: ogni 23 di novembre, San Clemente viene ricordato con una Santa Messa.Il nome Clemente significa, dal latino, indulgente; il Santo è patrono dei barcaioli, marinai, marmisti e di Velletri. Buon onomastico a chi si chiama Clemente.