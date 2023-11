San Giacomo della Marca, seguace di Dio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato a Monteprandone nelle Marche nel 1394 ebbe come maestro San Bernardino da Siena dal quale prese il saio francescano nel 1416.Il tempo che precedette la Riforma protestante fu caratterizzato dall'opera di alcuni predicatori, fra loro uno davvero grande fu proprio San Giacomo della Marca.La sua predicazione oltre a suscitare apprezzamento da molti dei fedeli, si tradusse in riforme e in fondazioni di confraternite.Giacomo percorse l'Italia, ascoltato da molti uditori, le sue omelie riguardavano in modo particolare la passione e il nome di Gesù e l'Immacolata Concezione.Nel 1426 Papa Martino V lo autorizzò a predicare contro gli eretici. Giacomo iniziò i suoi viaggi apostolico fuori d'Italia, con molti frutti di conversione e battezzando.Nel 1440 tornò in Italia e mentre predicava a Milano a furor di popolo lo vollevano Arcivescovo, ma egli non sentendosi degno fuggì.



Tra le attività dell'ultima fase della sua vita va ricordata la costituzione della biblioteca del Convento di Monteprandone, nella quale il Santo riuscì a radunare circa 200 codici che costituiscono una vera e propria officina del predicatore.

Nel 1472 fu chiamato anche a svolgere il suo apostolato nel regno di Napoli e a Napoli morì nel 1476.

La fama dei miracoli è delle sue virtù era ormai universale. San Giacomo della Marca è compatrono di Napoli e il suo nome significa 'seguace di Dio'

Buon onomastico a chi si chiama Giacomo.