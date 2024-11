Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È l'ottavo dei 10 figli di Rinaldo e Antonia Adorni.Dopo aver studiato dai 'Fratelli delle Scuole Cristiane' Guido entra nel seminario di Parma.Conforti legge una biografia di San Francesco Saverio e rimane colpito dalle sue imprese Missionarie; il suo sogno da allora è quello di proseguire la missione di Francesco Saverio conclusasi prematuramente con la sua morte.

Nonostante la sua malferma salute, Guido riesce a raggiungere l'ordinazione sacerdotale nel 1888. Gli viene dato l'incarico di vicedirettore del seminario e a 28 anni è eletto vicario generale della diocesi Parmense. La sua vocazione, però rimane legata a quella di promuovere le missioni.Il 3 dicembre 1895 (festa di San Francesco Saverio) fonda la 'Congregazione di San Francesco Saverio per le missioni estere'.

Assai presto manda due missionari Saveriani in Cina e prepara preti per annunciare il Vangelo all'estero. Pur contrastato da chi crede la missione come sottrazione di elementi al clero locale San Guido continua con entusiasmo le sue attività.



Intanto nel 1902 è nominato Arcivescovo di Ravenna, ma può esercitare per un solo anno, a causa della sua malattia, il suo magistero.Pio X nel 1907 lo nomina Vescovo di Parma e questa volta riesce a svolgere, per 25 anni, con amore il suo compito Pastorale. Ai vertici delle sue attività da Vescovo ci sono l'istruzione religiosa dei fedeli e la promozione dell'azione Cattolica tra i giovani. Nel frattempo i suoi missionari Saveriani si recano in Cina e Padre Luigi Calza è nominato Vescovo di ChenClow. Monsignor Conforti trova nella missione una occasione per rievangelizzare la sua Diocesi attraverso la catechesi e la carità: si dedica all'assistenza delle famiglie colpite dai lutti e dai disagi della prima guerra mondiale.

Tornato dalla Cina, dove era andato per trovare i suoi missionari, il fisico del Santo Vescovo Guido Conforti, pur sorretto da una grande volontà, cede irrimediabilmente. Il 5 novembre 1931, accompagnato dai confratelli si addormenta nel Signore.Benedetto XVl il 23 ottobre 2011 lo proclama Santo. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Guido.