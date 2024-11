San Leonardo di Limoges e il monastero nella foresta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu educato da San Remigio che lo avviò alle opere di carità: predicò con l'esempio e con la parola, visitò poveri, soccorse infermi, liberò carcerati.Dopo aver rifiutato l'episcopato, credendosi indegno, si ritirò nel monastero di Micy nei pressi di Orleans.Leonardo poi si recò, come apostolo nell'Aquitania; entrato in quella regione molti seguirono il suo esempio: gli idoli furono abbattuti e la vera religione stabilita.Noto fu il prodigio che operò a favore della sposa del re Teodeberto: stava per morire durante il parto, quando per le preghiere del Santo lei e la sua creatura furono liberate dalla morte.Teodoberto voleva ricompensarlo del bene ricevuto con ingenti ricchezze.Leonardo rifiutò ed esortò il re a dare ai poveri quanto avrebbe dato a lui.

Accettò soltanto una selva nella foresta, vicino a Limoges, per fabbricarvi un monastero.

In quella zona nacque un villaggio, fondato da San Leonardo, poi soprannominato Limosino da (Limoges). Molti seguaci e ammiratori del Santo si radunarono nel villaggio e Leonardo li educò alla vera vita religiosa.

Dopo aver compiuto altri miracoli ed aver edificato i suoi religiosi e il popolo con le sue straordinarie virtù, morì il 6 novembre del 559. Il suo culto si diffuse in Francia e in buona parte dell'Europa e si eressero numerosi Santuari a lui dedicati.

San Leonardo che significa 'forte come un leone' è venerato come patron dei malati e delle partorienti, ma specialmente dei prigionieri, per cui è rappresentato con catene in braccio.

Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Leonardo.