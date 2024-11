Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il pontificato di Leone fu il più significativo e importante dell'antichità cristiana. In un periodo in cui la Chiesa stava sperimentando grandi ostacoli al suo progresso a causa della disintegrazione dell'impero Romano d'Occidente, mentre l'oriente era agitato da Controversie dogmatiche questo Papa guido' il destino della Chiesa è riuscì a mantenere l'ortodossia e il primato di Pietro.Noto rimane l'incontro tra Leone ed Attila, quando il re barbaro si avvicinò minaccioso, verso le regioni dell'Italia centrale. Il Santo Papa riuscì a convincere Attila ad abbandonare l'Italia.Papa Leone I si adoperò nel suo pontificato in favore della preghiera ufficiale della Chiesa: compilò 96 Sermoni e scrisse 143 lettere pastorali. Nel 1754 Benedetto XlV lo proclamò dottore della Chiesa, ma da tempo gli era stato riconosciuto il titolo di 'Magno' per la sapienza nella difesa della vera Fede e per l'azione pastorale in favore della città di Roma e di tutte le Chiese d'Occidente.Il significato del nome Leone è legato al felino, simbolo di 'fierezza, coraggio e nobiltà'Buon onomastico ai lettori che si chiamano Leone.