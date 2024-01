San Mauro, primo discepolo di San Benedetto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I due primi discepoli di San Benedetto furono San Mauro e San Placido entrambi portati giovanissimi al Patriarca dai loro stessi genitori. Mauro nacque a Roma nel 512, apparteneva a una famiglia senatoriale, e a soli 12 anni fu presentato a San Benedetto. Il Patriarca portava Mauro come esempio, agli altri monaci, egli era la sua consolazione e molte erano le sue virtù tra le quali spiccava la sua perfettaobbedienza.Si narra un episodio che riguarda i due allievi prediletti di San Benedetto: Placido era andato ad attingere acqua e cadde in un lago. San Mauro corse fino alla riva e, miracolosamente, anche sull'acqua. Raggiunse il compagno e lo salvò.San Benedetto imputò il miracolo non ai suoi meriti ma all'obbedienza del suo giovane discepolo.Solo una volta Mauro diede un dispiacere al suo maestro: San Benedetto era perseguitato da un pessimo prete di nome Fiorenzo.

Quando il cattivo ministro morì, Mauro corse a darne notizia a Benedetto.

Il Santo lo rimproverò di quella notizia e gli inflisse una penitenza.



Mauro seguì San Benedetto a Montecassino dove divenne Priore del monastero. Egli veniva considerato il successore del Patriarca e tutti, in assenza di San Benedetto, si rivolgevano a lui anche per ottenere guarigioni.



San Benedetto affidò a Mauro l'incarico di fondare il primo monastero Benedettino in Francia, sulla riva della Loira, a Glanfeuil, dove esercitò il suo ministero per 40 anni.

Verso i 70 anni Mauro rinunciò al Pastorale d'Abate per prepararsi santamente alla morte, che lo colse il 15 gennaio del 584.

Buon onomastico ai lettori che si chiamano Mauro.