Modesto fu vescovo di Trevisi nel V secolo.La sua vita di svolse nella città della Germania, all'epoca del dominio dei Franchi.Il Vescovo dovette affrontare le loro feroci invasioni: la città di Trevisi subì la distruzione di molte abitazioni e perfino della cattedrale.San Modesto si mise dalla parte dei cittadini, per preservarne la libertà e si preoccupò, nonostante gli ostacoli, di diffondere la fede, opponendosi agli invasori.Grazie alla predicazione, alla preghiera e al digiuno lottò contro la povertà e la corruzione del clero.Era solito passeggiare per le strade di Trevisi e intrattenersi con la gente, consigliando e aiutando tutti.Per questo fu considerato, dai suoi diocesani, come uomo virtuoso e buono.Alla sua morte, che avvenne nel 486 d.c., venne sepolto nella chiesa di Sant'Eucario ma oggi le reliquie di San Modesto sono venerate nella chiesa di San Matteo a Trevisi.Il Santo viene celebrato come Patrono nella cittadina di Morrone del Sannio in provincia di Campobasso.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Modesto.