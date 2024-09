Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo la morte dei genitori fu affidato allo zio materno, Arcidiacono della cattedrale di San Severino.Ebbe un'infanzia travagliata e a 17 anni entrò nel convento di Forano e nel 1678 fu ordinato sacerdote nell'ordine dei frati Minori. Pacifico in un primo tempo si dedicò all'insegnamento e poi esclusivamente all'apostolato.Frate esemplare per le sue virtù di obbedienza e mitezza si dedicava spesso alla preghiera davanti al Santissimo Sacramento. San Pacifico fu dotato dal Signore di doti eccezionali: visioni ed estasi, capacità di compiere miracoli e anche spirito profetico che gli permise di prevedere il terremoto del 1703 e la vittoria di Carlo Vl sui Turchi nel 1717. Nel 1692 fu eletto guardiano del convento di San Severino, ma la salute di Pacifico andò progressivamente peggiorando.Il santo nonostante la cecità, la sordità e una piaga inguaribile sopportò con pazienza ogni sofferenza.Negli ultimi anni di vita, Pacifico, non riuscì più a celebrare la messa e a partecipare alla vita comune.Il 24 settembre 1721 morì nella sua piccola cella e dopo la sua morte operò numerosi miracoli.Fu beatificato nel 1786 la sua canonizzazione avvenne nel 1839. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Pacifico.