Evaristo nacque nel primo secolo in Grecia da padre ebreo. Frequentò le principali scuole della sua dotta patria: oltre alla filosofia unì lo studio della dottrina cristiana.Divenne egli stesso apostolo della fede prima fra i suoi connazionali e poi a Roma chiamato dal Papa Anacleto.Morto il pontefice proprio Evaristo gli succedette nel difficile ministero papale.Molte furono le difficoltà del suo pontificato dovute soprattutto alle persecuzioni dell'imperatore.Lo zelo di Papa Evaristo fu apprezzato, per la purezza di dottrina, per l'ardente carità e per l'attaccamento alla fede Cristiana. Rimangono attuali inoltre le innovazioni pensate da Papa Evaristo.In particolare il Pontefice divise la sua Diocesi romana in parrocchie e a ciascuna delle quali propose un prete. Papa Evaristo propugnò inoltre la santificazione del matrimonio ordinando che le nozze fossero pubbliche e benedette dal Sacerdote.Evaristo morì nell'anno 121 con il martirio che subì per ordine di Traiano. Le sue spoglie furono deposte nel colle Vaticano presso la tomba di San Pietro. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Evaristo.