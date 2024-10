Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 169 fu eletto Vescovo di Antiochia e di lui si ricorda la cura pastorale dei cristiani provenienti dall'ebraismo ma anche dal Paganesimo.San Teofilo fu molto apprezzato per la sua misericordia e carità nei confronti dei meno abbienti.

Teofilo era un uomo di molta cultura e scrisse una serie di opere di catechesi.Il suo scopo era quello di commentare le Sacre Scritture per combattete le convinzioni degli eretici.Dopo l'anno 180 scrisse l'unica sua opera che sia giunta fino a noi: i 'Tre libri ad Autolico'. In tale opera è presente per la prima volta la parola 'Trinità' dalla quale deriva tutta la dottrina Cattolica. Autolico era un pagano assai colto che non accettava il Cristianesimo.

Teofilo, indirizzandosi a lui, espone la Bibbia come fonte di Verità.



San Teofilo afferma la sua avversione per l'idolatria del suo tempo in cui si adoravano, al posto del vero Dio, animali o statue.Il Santo smaschera la falsità dell'idolatria e spiega, in modo mirabile, la natura del vero Dio: 'L'immagine di Dio non può essere vista con gli occhi del corpo. Nella gloria egli è infinito; nella grandezza è incontenibile; nell'altezza è incommensurabile, nella forza e incomparabile; nella sapienza senza confronto; nella bontà inimitabile'Poi Teofilo menziona le opere di Dio: 'I cieli sono sua opera, la terra è sua creazione, il mare è sua fattura; l'uomo è sua forma e sua immagine, il sole la luna e le stelle sono suoi elementi per aiutare e servire gli uomini. E Dio creò tutte le cose dal nulla affinché attraversi le opere si conosca e si comprenda la sua grandezza. Io adorerò Dio, colui che è Dio e lo è veramente' - dichiara Teofilo.