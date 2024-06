Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Germana Cousin nasce a Pibrac (presso Tolosa) nel 1570; sua madre muore dopo averla messa al mondo. Il suo fisico è debole e ammalato: è affetta da una malattia cronica legata alla malnutrizione.Germana vive in condizioni umilissime e il suo compito è portare le pecore al pascolo.

L'epoca, in Francia, è quella delle 'guerre di religione' fra cattolici e calvinisti e vede l'aristocrazia divisa in due parti armate e contrapposte. Sui contadini ricade il flagello delle estorsioni patronali e dei saccheggi. La pastorella non si affligge e frequenta assiduamente la chiesa di Pibrac giungendo ad avere una buona istruzione religiosa. Germana si scopre pure amabile parlatrice con i suoi coetanei: le diventano amici e ascoltano volentieri i suoi racconti evangelici. La giovane diventa così una Catechista spontanea dei contadinelli poveri e a volte li sfama pure, con il pane che porta da casa.

Germana è rimproverata dalla matrigna perché riempe il grembiule di pane per i suoi amici: lei, pronta apre il grembiule ed escono fiori. I miracoli che le si attribuiscono sono ordinari, da poveri; povera è anche la sua morte che avviene a letto nel suo sottoscala nel 1601 a 30 anni. Più di 40 anni dopo, riesumando il suo corpo, lo si trova intatto. Nel 1867 Pio lX la proclama Santa e nel villaggio, di Pibrac, c'è ora una Basilica eretta in suo onore.Buon onomastico a chi si chiama Germana.