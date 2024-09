Santa Maria Addolorata, la condivisione del dolore umano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Madonna si accostò ai piedi della croce per unire il suo dolore a quello del Salvatore e quando Gesù morì Maria accolse sulle ginocchia le sue spoglie.Come aveva predetto il vecchio Simeone, al tempo della presentazione del bambino Santo nel tempio, il dolore di Maria fu simile a una spada che penetra nell'anima.La Madonna spesso ha incontrato il dolore e l'angoscia anche durante altri avvenimenti della sua vita.Ella visse povera nella casa di Nazareth, partorì il Messia in una stalla, fuggì esule in Egitto e fu angosciata per la perdita di Gesù dodicenne per poi ritrovarlo nel Tempio.La devozione all'Addolorata si affermò nel Medioevo quando si riscoprì l'umanità di Gesù.

Dio ha preservato Maria dal peccato non dal dolore.

Il papa Giovanni Paolo ll, pur nel mistero della sofferenza in Maria è nel mondo, ha spiegato mirabilmente come la Madonna ha reagito al dolore e come la sua sofferenza ha dato speranza al mondo intero.

Riportiamo le parole di Giovanni Paolo ll: 'Pur provata dalla sofferenza Maria è esempio di composto dolore, aperto alla speranza della resurrezione di Gesù, Ella pertanto ha contribuito efficaciamente alla cristianizzazione del cordoglio di fronte alla perdita dei propri cari. Ha liberato gli uomini dalla disperazione e li ha aiutati a dire sì alla vita nonostante la negatività della morte'.

Buon festa dell'Addolorata tutti i lettori e le lettrici e un buon onomastico a chi si chiama Addolorata.